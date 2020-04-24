孫楊入選東奧集訓隊惹熱議 中國泳協:名單作廢

《北京青年報》前晚在微博上載集訓名單，列出17名正參與東奧備戰的泳手，正值停賽的孫楊赫然在列。根據名單，他由本月1日至6月底，在家鄉浙江集訓，與上周三多篇報道脗合，當時內地傳媒指他與7名中國隊泳手在浙江體育職業技術學院訓練。此事成為微博熱門話題，相關帖文達1.5萬則，但《北京青年報》其後刪除報道。

停賽等上訴 內媒料上名單出於道義

中國泳協昨早發出緊急聲明，指集訓名單作廢，並稱：「孫楊處於禁賽期，上訴期間不影響裁决執行。」《新京報》指聲明默認孫楊隨隊集訓不符禁賽令，泳協帶頭違規「可悲」；知名網媒《Swimming World》總編輯Craig Lord則承認，在中國泳協撤回名單前數小時，曾向世界反禁藥組織舉報此事。

孫楊2月底被國際體育仲裁法庭重罰停賽8年，原定30日上訴期因疫情順延，近月未公開露面。名單流出當日下午，央視體育記者曾在節目聲稱孫楊不在東奧備戰名單，但等待上訴期間已重投訓練。至於內媒《全體育》的總編輯指名單屬內部文件，不對外公開，又認為事件被過分解讀，由於孫楊仍在上訴，泳協道義上不能棄用。

森喜朗:東奧明年順利證人類戰勝災難

此外，因新冠病毒疫情延至明年7月23日開鑼的東奧，組委會主席森喜朗前日透露欲在開幕禮加入疫情元素，重申不會再押後。森喜朗形容疫情令東奧別具意義：「這不僅是運動員盛典，若奧運明年能順利舉行，證明已戰勝這場全人類的災難，因此我們的任務非常艱巨。」