國米23將疑年初已染疫 盧卡古爆集體現病徵 未做病毒測試

盧卡古接受比利時傳媒訪問時，表示球員在去年12月尾歇冬一星期，今年初集體染病，要帶病上陣：「我可以發誓說，25個一隊球員中，有23人都感到不適。我們對卡利亞里的比賽，每個人都在咳嗽。我之前幾年都沒試過發燒，但熱身時也感到不妥當，其中一個後衛上半場要被換出，他差點暈倒，不能繼續下去。」

史堅尼亞疑發燒早段被換出

在1月26日對卡利亞里的意甲比賽，主隊國米的後衛史堅尼亞僅正選17分鐘，便要由高甸入替，最終卡軍作客爆冷逼和對手1：1。根據賽後報告，史堅尼亞被換出的原因與身體不適有關。在3日後對費倫天拿的意大利盃比賽，史堅尼亞及另外兩名後衛迪維積、迪岩布斯奧都因病，與另外4名傷兵缺陣。盧卡古指球隊當時並不為意或與新冠病毒有關，因此無做病毒測試。然而，《共和報》指國米不滿言論暗示球隊抗疫不力，稱盧卡古已向會方道歉。

意大利官方在2月21日公布首個新冠病毒確診病例，祖雲達斯後衛魯加尼、保羅戴巴拿等最少12名意甲球員，亦自3月11日起陸續確診。有意媒稱，復操及復賽的病毒檢測，會檢驗到血液中的病毒抗體，屆時或知道未有公布確診病例的國米球員曾否中招。

祖雲射手戴巴拿本周再作測試

而意大利衛生部昨日開會，檢視各體育賽會提交的復賽計劃書。體育部長史巴達科拉在國會接受提問時說：「星期五，我便會知結果，可以評估5月4日能否恢復訓練。」意甲賽會前晚稱今季一定要完成全部比賽，但史柏爾、布雷西亞、拖連奴等6支護級隊質疑「被代表」，要求澄清，衛生部則指要疫情受控才復賽。另外，《羅馬體育報》報道，早前確診的祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿，本周接受第4次病毒測試，若再呈陰性，便會跟隨魯加尼及另一隊友馬杜迪，正式宣布康復。