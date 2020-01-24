新例帶挈 曼聯廠兵或闖歐聯 UEFA擬以系數定命運 李城車仔恐跌落歐霸

歐洲足協前晚與55個成員國舉行視像會議後，聲明雖強烈建議各國完成今季聯賽及盃賽，但態度較此前軟化，接受「特殊情况下取消球季」。英國《太陽報》披露，UEFA已有特別指引應對未能完季，包括以歐洲足協球會系數，決定下季歐洲賽資格。球會系數計算過去5季歐聯或歐霸的成績，若英超腰斬，系數最高的4隊將出戰歐聯，阿仙奴雖暫列英超第9位，但系數排第4位（91分），因而有望聯同系數前3位的曼城（112分）、利物浦（99分）及曼聯（92分），攜手取得下季歐聯入場券。反觀暫列聯賽前4的車路士及李斯特城，系數只排第6及第7，或要轉戰下季歐霸盃，現排第6及第7的狼隊及錫菲聯，更恐怕會無緣歐戰。

曼城倘禁賽上訴失敗由熱刺取代

報道又指，由於曼城早前違反財政公平競技條例（FFP），被歐洲足協重罰禁止參加未來兩季歐洲賽，若上訴失敗維持原判，其歐聯席位將由系數排第5的熱刺補上。但英國《每日電訊報》指，英超賽會未來一個月不會考慮腰斬，會留待下月底會議再討論。

荷甲蘇超勢隨比甲腰斬

隨着歐洲足協未有強制球季繼續，荷甲及蘇超將繼比甲後腰斬球季。荷蘭足總昨宣布，因政府延長禁止大型公眾活動至9月1日，準備提前結束今季荷甲及荷乙：「9月1日前，閉門比賽無法舉行，賽會不打算繼續2019/20年球季，荷蘭足總將諮詢歐洲足協再作決定。」據報，荷蘭足總明日將跟各隊會面，討論後續安排。荷甲自上月12日起停擺，尚餘8輪賽事，前列的阿積士、阿爾克馬爾及燕豪芬，早前已同意取消球季。