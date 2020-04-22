助紐卡素變天 奇女子聲名鵲起 促成沙特財團入主 絲塔維莉破陽盛陰衰定律

在網絡搜尋器輸入絲塔維莉的名字，結果不免提及她曾和安德魯王子拍拖，但拒絕對方求婚，其餘鮮有花邊新聞，更多是她參與的球會交易。2008年曼城被阿聯酋財團以2.1億英鎊（約20億港元）收購，造就「藍月」躍升英超豪門，交易正是由絲塔維莉名下公司主導，據報為她帶來1000萬英鎊（約9700萬港元）佣金。

「具物理學家頭腦外交官魅力」

如今沙特主權基金勢入主紐卡素，亦是她周旋3年的成果。班主艾殊利在2017年欲放售紐卡素，絲塔維莉當時開價2.5億英鎊（約24億港元），但交易告吹，艾殊利當時向媒體怒斥，對方完全浪費時間。她去年初重提收購，至本月中幾近落實，有指將獲一成股份，亦會加入董事局。不過，她在2007年代表迪拜財團，求購今季英超一哥利物浦的49％股權，最終觸礁，但英國體育著名記者Brian Reade出書談及內幕時，形容她「具核子物理學家的頭腦、外交官的魅力和手段」。

16歲入大學 曾拒安德魯王子求婚

絲塔維莉出身商業世家，僅花一年完成高考課程，16歲獲劍橋大學取錄，但因家庭和情緒問題輟學。沒營商經驗的她曾任模特兒，在22歲時借來18萬英鎊（約174萬港元），買下一間馬場餐廳，廣交中東商界，漸建立事業基礎。她拒絕安德魯王子求婚後，在2011年情定伊朗商人，兩年後確診沒有治療方法的亨廷頓舞蹈症，此遺傳病會導致腦神經細胞持續退化，至今沒病發迹象。雖然絲塔維莉曾指工作壓力或致病發，但似乎無阻她續在事業上打拼。

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