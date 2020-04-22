奧斯爾拒隨廠兵減薪 阿仙奴公布減12.5% 3主力反對

阿仙奴成為首支向球員減薪的英超隊，會方昨發聲明指已與一隊球員及教練團達成共識，本月起減薪12.5%，為期一年。據報當中加入條款，若然球隊今季或下季取得歐聯資格，將會補回全數減薪金額，每人另外發放10萬鎊獎金；若取得歐霸資格，則補回薪金的7.5%。

周薪340萬最高 加利佬批壞榜樣

不過據英媒報道，有3名球員拒絕方案，會方仍在協商當中，消息指其中一人是陣中最高薪的中場奧斯爾。這名前德國隊名將周薪為35萬鎊（約340萬港元），遠高於第二多的奧巴美揚，後者周薪為20萬鎊（約192萬港元）。奧斯爾經理人回應事件時稱：「當復賽後，球隊便可再次得到贊助及轉播費，因此延遲支薪是較為可行的方案。」

擔任電視球評的英超名宿加利尼維利，批評奧斯爾身為最高薪球員，但沒做好榜樣，展現出不團結的態度，加歷查則認為其經理人的言論，對將尋求新合約的奧斯爾沒益處。

而錫菲聯行政總裁及教練團，昨日亦與會方達成共識，同意延遲支薪半年，而繼韋斯咸及修咸頓後，屈福特據報亦打算向球員提出延遲支薪方案。惟由於此舉影響相關職球員合約，或令他們因合約問題而導致轉會受限。

4隊延遲支薪 球員合約或礙轉會

另外，英國廣播公司（BBC）近日邀請社會各界名人合作，推出網上教材讓停課在家的學童學習，曼城的阿根廷隊球星阿古路亦榜上有名。不過化身「阿sir」的他，並非教授學生體育知識，而是西班牙語。