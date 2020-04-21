拿斯尼「私奔」勢遭革走

丹麥翼鋒違規 駕車3000公里返國

32歲的拿斯尼現應家居隔離，其間需接受安德列治的特定訓練程式，亦需報告行蹤。然而傳言他拒絕球會要求，更違令前往迪拜。他過去紀律欠佳，很有機會被解僱。

切爾達的丹麥隊翼鋒薛斯圖比拿斯尼更早「私奔」。他上月中不理封城令偷走，由面向太平洋的西班牙西部城市維哥，駕車26小時返回丹麥，還要出境西班牙後才通知切爾達，隊友史莫洛夫其後效法，在本月初突破重重障礙回到俄羅斯，慶祝未婚妻18歲生日。與邊緣人薛斯圖不同的是，他在西甲暫停前，連續5場正選上陣，未知逃兵身分會否打擊他在球會的前景。

塞國國腳與親友聚餐被罰軟禁

即使獲准離國，不代表不會闖禍。皇家馬德里的盧卡祖域在家鄉塞爾維亞違反隔離令，被元首斥責。另一國腳比祖域更被捉到與19名親友在酒店用餐，被法院懲處軟禁3個月，在7月前不能返回球會報到。前車路士中場約翰米基爾就沒有這個問題，事關他在批評土超沒有停賽後，已經被特拉布宗解約，可安心避疫。

（疫境體壇）