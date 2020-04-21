易肥夏薩特饞嘴再超重

夏薩特去年6月落實由車路士加盟皇家馬德里，1個月後，這個貪吃的比利時隊球星，被指以超重7公斤的「重磅」身形，首次亮相班拿貝球場。他在皇馬的首個球季，先後因腿筋和足踝受傷而長唞，在上月賽事停擺前僅上陣15次入1球，與高昂的基本轉會費8850萬鎊（約8.6億港元）成強烈對比。

疫情持續，夏薩特承認在隔離期間，難以抗拒狼吞虎嚥的誘惑。他說：「對我來說，這是一件複雜事情，我正嘗試不去吃太多麵包。」他上月在美國做過足踝手術，比利時隊教練馬天尼斯昨透露，對方康復進度很好，距再次跑步不遠，將可以更強姿態回歸。

藍斯超重歸咎妻子喜歡下廚

另外，祖雲達斯中場艾朗藍斯沒有夏薩特的易肥前科，也不好麵包，卻對所有兒童食用的餅乾趨之若鶩，所以已為自己敲響警鐘。他稱已依照會方指示鍛煉保持狀態，但始終與正式訓練和比賽有距離，更將超重責任歸咎妻子：「實在是難事，因為我的太太好煮食，我又愛吃，我倆並非好的組合。」

（疫境體壇）