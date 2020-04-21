傑志助教盧比度出院 上周檢測陰性 妻續留醫

晉峰來季「衝超」被動

該名職員為衛生署公布的第747宗確診個案。傑志上月底曾指，該職員未有按規定，向球會申報其配偶曾離港工作及作家居隔離，二人終同樣確診感染新冠肺炎。傑志事後為其餘70名職球員接受檢測，本月2日結果悉數呈陰性反應。

另外，香港足總上周宣布港超復賽安排，決定不設升降制，落實今季港甲等業餘聯賽將腰斬，意味要有港超隊退出來季，足總才會考慮邀請甲組球會升班。停賽前暫列港甲榜首、「衝超」意願強烈的晉峰，總教練何信賢承認，球會情况被動，但會做兩手準備，以升上港超做部署優先，包括西班牙籍主教練及兩名外援均會留隊，最後一步才考慮續留甲組。他補充，球會續為職球員支薪至6月，但承認即使來季升超，尋覓贊助也相當困難，「現時我們的定位，不知將是港超隊，還仍是港甲球隊」。

流浪冀復賽後續獲資助

至於標準流浪會否續戰下半年的港超復賽，總監李輝立表示，早前已去信足總反映，若復賽續獲政府補貼閉門比賽等開支，會願意參賽。