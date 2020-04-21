西甲最快6‧6重燃戰火 擬5月4日復操 隔離令或至季尾完結捱批

西班牙體育部、衛生部、足總及西甲各持份者周日起舉行了約8小時會議，前者會後發聲明，稱「達成原則性協議」，感謝足總及賽會的努力，到昨晚再披露得到衛生部許可，「同意在嚴格健康守則下安排復操」。

「同意在嚴格健康守則下安排復操」

《馬卡報》和《阿斯報》昨亦分別以足總主席魯比亞利斯及西甲主席泰巴斯握手作為頭條照片。雖然與早前英超及意甲一樣，西班牙各方沒有落實具體復賽時間表，但西班牙球員公會已向各隊隊長傳達信息。除了有機會6月6日復賽，亦提到「如果一切順利，將5月4或11日開始復操」。

布斯基斯：11輪賽事集體出行過分

西甲賽會日前亦向球會發出共23頁的復賽計劃書，列出球會安排操練及比賽的守則。《阿斯報》指復操期分三階段，個人操練及小組操練中，連同球員、教練、隊醫、場務、廚師等，基地分別不可多於12及20人，每個更衣室只准最多3人使用。《每日體育報》稱小組操練，以及之後為期兩周的團體訓練，職球員將在基地閉關，與外界隔絕。

傳媒沒報道閉門復賽後的防疫安排，身兼球員工會副會長的巴塞隆拿中場布斯基斯，便稱在投入訓練後，至西甲餘下11輪賽事完成前，都不能回家：「聽說賽會想各隊集體出行好幾個月，我認為這太過分了，有太多潛在問題，不會做到。」由AC米蘭外借至西維爾的中場蘇索亦說：「我想完成球季，但只要有百分之一機會的健康風險，比賽都是瘋狂想法。我不是因為西維爾的排名（西甲第3）而這樣說。」

各大聯賽暫預計在7月尾完季下，意大利傳媒報道歐聯8月7日重開8月29日上演歐聯決賽，但歐洲足協主席施費連指，歐聯及歐霸決賽日仍未落實。