網壇三巨頭聯手救草根 籌3500萬抗疫基金 資助低排名球手

塞爾維亞籍球手佐高域發表公開信，表示與費達拿及拿度商議後，得出協助低排名球手的方案，包括提議前世界前5位球手，分別捐出3萬美元（約23萬港元），排名6至10的球手貢獻2萬美元，餘此類推籌得105萬美元（約814萬港元），加上男子網球聯會及四大滿貫賽會，分別捐出一定金額，共獲450萬美元基金，讓排名250至700名球手，每人可得到1萬美元資助。昔日場上宿敵攜手抗疫，佐高域稱：「很多排名250位以外的球手，沒有得到國家或贊助商支持，許多球手已決定離開網壇。我們覺得需要一起合作，助他們渡難關，因為他們是網壇的草根英雄。」

發起人佐高域:他們是草根英雄

男子網球壇自今年2月底起因疫情暫停，其後女子賽事亦停賽，網球界直至7月13日都不會舉辦職業賽，就連溫布頓錦標賽亦自二戰後首次取消，依靠獎金維生的球手近月「手停口停」。

世界第2的「泥地王」拿度昨日接受訪問時，估計網壇即使重開亦要閉門，在此環境作戰並非易事，但認同現階段非談論復賽之時，共同對抗疫情才是最急切。而佐高域除牽頭組成基金，亦公開拍賣美國公開賽貴賓廂位置，籌款幫助美國飢民，又點名「細威」莎蓮娜威廉絲及NBA球星「大帝」勒邦占士，以類似形式籌款。不過，美網至今未確定能否舉行，美國網球總會日前表示，這項8月31日展開的大滿貫，或要閉門舉行。

王薔與教練達共識 未來續合作

而中國「金花」王薔則因疫情捲入風波，其摩納哥籍教練上周表示王薔拒支薪，自己因而要轉行送薄餅。王薔昨日發聲明表示，在缺乏比賽下難支付一半薪水，但現在已與教練達成共識，雙方會繼續合作。

（疫境體壇）