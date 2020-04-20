沙特王儲勢掌紐卡素 身家冠英超 被指曾殺記者爭議多 鵲迷懶理只求舊主下台

PIF日前據報斥資3億鎊（約29億港元），收購紐卡素八成股份，成為大股東。英媒《talkSPORT》昨日統計英超班主身家，報道指PIF資產達2600億鎊，將取代現時英超最富有班主、擁有233億鎊的曼城班主文梳亞，成為最富有班主，更遠遠拋離排第3、擁96億鎊的車路士「油王」老闆艾巴莫域。聯賽榜末的諾域治班主只有2300萬鎊，與PIF的財富更是九牛一毛。

資產遠超曼城

當PIF的收購報道曝光，傳媒焦點落在其背後金主沙特王儲穆罕默德，因他是極具爭議的國際人物，除了被指涉嫌在前年策劃謀殺案，在土耳其伊斯坦堡的沙特領事館，肢解抨擊他的《華盛頓郵報》特約記者艾舒吉，亦與近年在政府擔任高職的其他沙特王子，被暗殺或離奇死亡的事件有關。此外，他上月被指趁世界局勢混亂，與美國亂世開打油價戰爭利。

舊主艾殊利吝嗇捱批

可是，紐卡素球迷卻認為，只要現任班主艾殊利落台，便在所不惜。艾殊利於2007年入主紐卡素前，球隊是英超爭標球隊之一，而且兩度獲得足總盃亞軍。然而他主政後，球隊過去12季兩度降落英冠，最佳英超成績只是2011/12年球季得第5，今季因疫情停擺前也只名列13，有機會第三度降班。

艾殊利近年被球迷投訴，未有花錢在球會、球員和主場聖占士公園球場，所得金錢只為鞏固其零售帝國。結果是擁躉拒絕進場觀戰，拒絕購買球會商品，弄得艾殊利需要免費派發1萬張的半賽季門票。