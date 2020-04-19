身兼籃球教練 教師黃芷晴網上督操

中學文憑試本周五開考，考評局上周三公布體育科取消田徑等部分實習考試。在寶覺中學任教的「阿一」黃芷晴，有協助中六生「備戰」田徑項目，指消息過於突然，料學生成績將受打擊，亦覺徬徨。全港中小學自農曆新年停課至今，阿一以視像會議程式授課，備課時間增加，慶幸學生樂於參與，但她憂慮繼續停課，勢加重師生負擔：「若改為全日網上上課，難免有學生缺席，可能要打電話、WhatsApp找人。」

康文署轄下球場關閉，加上限聚令，效力女籃甲組球隊福建的阿一無法練波，身兼校隊教練的她亦擔心學生長期缺乏運動，復操時容易受傷。她透露兩名學生因疫情疏於訓練，封場令前在街場訓練即傷，拉斷十字韌帶，因此決定號召籃球隊和妹妹黃芷銦執教的田徑隊，每日在家中恢復體能訓練。她解釋：「本地球季最快8月展開，預計要3個月恢復狀態，我不想有份比賽的學生受傷，又要她們適應比賽強度，只好提早開始訓練，再逐步加強。」

兩姊妹苦中作樂 家中跳舞鍛煉

疫情增添教學和訓練顧慮，但阿一稱得着不少，如為授課學剪片，也重獲和妹妹的相處時間。芷銦笑言近日朝夕相對不太習慣，但談及在家一同運動時，二人便笑得前俯後仰。原來阿一見妹妹每日在家高強度間歇訓練（HIIT），練足兩小時枯燥乏味，便提議一同跟着網上影片跳舞鍛煉協調性，結果搞笑場面連連。