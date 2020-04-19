停跑停教宅家練 港隊姊妹疫境自強

體院封關未享設施 「新精英」黃芷銦勤操體能

25歲港隊新星黃芷銦去年底表現大勇，在柏林馬拉松跑出2小時41分54秒，將個人最佳時間（PB）推前整整8分鐘，僅次「師母」姚潔貞，成為香港「二姐」，並達標成為香港體育學院的精英運動員。一直以2024年巴黎奧運為目標的她，原計劃在專業訓練及設施輔助下提升狀態，奈何體院因新冠肺炎疫情，自上月底「封關」至今，正輪候宿舍的她無法入內訓練，直言計劃被打亂：「體院提供很多支援，包括物理治療、健身設施等，原本打算趁機裝備自己，好好練習，今年底在馬拉松賽事衝擊更佳時間，但如今只能逆來順受。」

訓練量減三成 近5個月未有比賽

為平衡訓練和防疫，芷銦現時只在人流較少的中午時段，到空曠路徑練跑，大部分時間只能在家中增加體能訓練，訓練量減少三成。疫情爆發之初，渣打香港馬拉松歷史性取消，田徑及路跑賽相繼停擺，今年賽期驟變，亦令芷銦頓感迷茫。眼見備戰努力付諸流水，她坦言難免灰心，但疫情愈趨嚴峻，亦理解健康為重。自去年12月馬拉松亞洲賽後，她近5個月未有比賽，唯有調整心態，專注鍛煉基本功，不讓空窗期白過：「現在是面對自己弱項的時機，近來增加了5000米等短途練習，盼有助提升全馬速度。本來7月會赴澳洲出戰黃金海岸馬拉松，但未知賽事能否如期。這些都並非自己能控制，若9月後才有比賽，就當放鬆一下。」

記者：黃頴恩