英超Big 6拒6月底收季 5月封城令後復操 重開日議而未決

英國前日因應新冠病毒肺炎疫情，延長封城令最少3周至5月7日，然而歐洲足協要求歐聯8月重開，同時暫定下個球季於9月初展開，英超受制於這兩大因素，復賽日期選擇不多。因此，英國傳媒普遍指出，職球員完成病毒檢測後，在5月18日起復操3至4星期，再於6月8日或15日閉門重開，是較可行選擇。各與會者昨在會議上亦認為，40日足夠完成餘下9至10輪比賽。

冀8月前完成趕踢歐聯

然而，這意味要解決球員及贊助商6月30日約滿的問題，《太陽報》指最少9支球隊私下表達相關憂慮，希望落實此日為完季期限，但利物浦、曼聯、曼城、倫敦三雄車路士、熱刺、阿仙奴，均提出反對，因為假如屆時球季未完成而要腰斬，這六大球會的損失特別慘重。賽會前晚最終未有將合約問題列入議程，全長兩小時的會議亦沒有人提出相關討論。

《每日郵報》及《衛報》則指，復賽的細節最終仍視乎英國當局，會否再次延長封城令及保持社交距離等政策，亦要視乎教練、球員及職員等全體從業員，完成病毒測試的速度。

需待英政府審議 或參考德甲模式

英國廣播公司（BBC）分析指，另一個考慮因素是現時已復操、暫定5月初復賽的德甲，相關措施及框架可否作為英超的參考。歐洲足協及各成員國足協將在本周四開會，下次英超會期則暫定在5月1日。

另外，車路士近日與球員商討減薪，但據報沒有進展，有傳隊長艾斯派古達等只同意減一成，與會方及賽會提出的三成有落差。