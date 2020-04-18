限聚令致零收入 足校削人手開支死守

趙俊傑網上教學辦活動續宣傳

香港國際米蘭青訓學院成立近兩年，約有200名學員，青訓總監兼前港超中堅趙俊傑稱，此刻只能網上教學收費，並在專頁舉辦送簽名球衣等遊戲，繼續宣傳：「疫情像沒終點，不知要捱幾耐，但一定不能停，要繼續想方法。」學院行政總裁廖展立承認，約40名員工及教練需停薪留職，原辦公室及貨倉亦已搬址兼合併，節省近五成租金開支：「我們不想做無良僱主，但為勢所逼，沒有收入，只能削減人手及開支。我們保持曝光率，因仍希望守住，而非等運到。」即使重開球場，他亦擔心社會要重建信心，可能至少要等半年。

高志超嘆港足球從業員欠保障

阿仙奴（香港）足球學校總監高志超承認，逾80名兼職教練已停工，足校每月仍有近10萬元租金及人工等開支，慨嘆在港從事足球工作，從來都是零保障。車路士足球學校（香港）營運總裁山度士透露，約50名全職教練及員工，上月起改付半薪：「只能以公司儲備支薪。若疫情持續至夏天，可能要裁員。」

（疫境體壇）