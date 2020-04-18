足校教練暫別理想 轉行地盤養家 樂天知命不怕捱苦 自信他日重返球場

記者：余瑋

唐咖名曾效力流浪、福建及公民等，但因9個月內兩度斷腳，2005年28歲時掛靴，之後任職一間足球學校，2016年重返球壇，上兩季擔任理文門將教練，陸平中、葉嘉宇及王子聰等港超門將，均曾受其指導。他開辦門將學校近5年，有約50名學員，收入穩定，今季改任理文青年軍門將教練，疫情早期仍可到私人場地開班，雖然班數大減，但至少有收入。

掙血汗錢養起一家三口

然而疫情轉趨嚴峻，政府推「限聚令」及全面封場，足校教練無奈停工，Ming sir經朋友介紹，上月底投身地盤界，兼考了安全牌，負責拆卸及還原商廈單位：「之前從沒想過會做地盤，但真的沒有太多掙扎，因為有整頭家在你背後。我不會隱瞞，因不是我的教波能力問題，而是全球、全香港人都在捱。難道我因面子，就留在家中等接濟？」

2003年沙士，本地球圈正值冰河時期，Ming sir效力福建，月入僅3000元，亦有做兼職：「當年單身寡仔慳住使，但有家庭就不可停。」Ming sir一家三口，女兒幼稚園學費連屋租等開支，每月要兩萬多元，他以地盤工日薪計，收入較以往少三分一至一半，若情况許可，一周七天都會工作：「不知疫情何時會令無工開，而且之前已休息很多了。」

做職業球員要捱得苦，但43歲首次接觸地盤工作，Ming sir笑言首天已吃不消：「以前踢波致膝頭勞損，第一日要一直蹲下鏟除地氈的膠水迹，又試過爬梯在10多呎樓高上，單手拆走天花的物件，真的是血汗錢，工作時要打醒十二分精神，但跟足球賽沒分別，沒有放鬆一刻。 」

嘆對政府無期望 有工開就幸福

港府推出的第二輪防疫抗疫基金，Ming sir是足總註冊C級教練，合資格申請一筆過7500元資助， 他苦笑謂「好過無」：「我對政府無乜期望，在香港從事運動的，真的要靠自己，運動員精神就是不可輕易氣餒。」

唐咖名原名唐耀銘，球員時多次走入手術室，令他找風水師算命，7年前改名：「新名幫到手，現時我有工作已比很多人幸福，更差我都捱過。做人不需太悲觀，我重新教波只是時間問題，因為那裏才是我的舞台，學生也等緊我！」

（疫境體壇）