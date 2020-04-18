首港將痊癒 曾綺婷治療29日後出院

27歲的曾綺婷在本周兩次病毒測試均呈陰性，獲准昨午出院。她接受本報查詢時，表示心情很開心，亦在體院發布的短片中稱：「尤其是離開醫院的一刻，好像一段時間未聞過新鮮空氣，未見過車，沿路回來都覺得所有事好新鮮。」她指過去一個月都在醫院吃中餐，現在亦終於可以品嚐漢堡。

對於未知感染新冠肺炎會否對運動生涯有影響，曾綺婷表示不擔心，指現時身體狀况不俗，「覺得自己已經可以投入訓練」，希望由在體院慢跑開始，用兩星期準備重投訓練。她又感激醫護人員辛苦工作，院友亦成為朋友，會歡送出院的病友，亦有在測試結果續呈陽性後互相安慰。

法籍教練出院 3將帥留醫狀態良好

空手道隊自由組手成員上月中赴法國後集訓回港，但之後3名運動員及2名教練相繼確診新冠肺炎。3月19日確診的曾綺婷，住院至今29日。法籍教練Rida Bel-lahsen前天亦已出院，男將李振豪、周家謙及總教練William Thomas續留醫，但狀態良好。