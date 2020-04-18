車仔紅軍爭奪華拿 拜仁退出戰團 國米或斟介替馬天尼斯

迪姆華拿近季在RB萊比錫表現可人，亦順利晉身德國國家隊，受到利物浦的德國籍領隊高普賞識，令「紅軍」與華拿雙方有望水到渠成，卻在上周遇到障礙。萊比錫的行政總裁明斯拉夫說：「我對華拿的去留毫不緊張。他沒有透露季尾離隊的意向，而且也沒有這個必要。他仍未簽任何合約，與我們的合約期至2023年才屆滿。」此外，德甲班霸拜仁慕尼黑曾與華拿拉上關係，但在體育總監沙歷咸美斯表明不合用後，這宗交易幾已畫上句號。

林柏特冀增鋒將伙阿巴謙攻堅

據《踢球者》報道，車路士已認真考慮買入華拿。事實是領隊林柏特早在年初已承認，自夏薩特去夏轉會皇家馬德里後，「藍戰士」攻力和創造力減弱，故需加入鋒將，與譚美阿巴謙一起攻堅。至於另一攻擊球員巴舒亞伊已不獲「林伯」歡心，很有機會被放棄；中鋒基奧特則去向未明。

車路士捐食物支持醫護志工抗疫

紅軍的對手還有國際米蘭。意大利傳媒報道，國米前鋒拿達路馬天尼斯存在過檔巴塞隆拿的機會，若成事，國米便斟介華拿或曼聯的安東尼馬迪爾作填補，而另一方案是從皇馬借用鋒將盧卡祖域，目標都是協助盧卡古進攻。

此外，車路士中場尼高路簡迪已被巴塞、皇馬及巴黎聖日耳門垂青，據報只要車路士將他掛牌，他便會轉投「地上最強」。另外，車路士宣布為協助抗疫，捐出7.8萬份餐予在5間醫院長時間工作的醫護人員及志願工人。