辛尼經理人認洽拜仁 曼城FFP上訴未明 欲轉會圓歐聯冠軍夢

24歲的辛尼是史浩克04青訓產品，在2014年獲提拔至一隊，兩年後以3700萬鎊（約3.6億港元）轉會費加盟曼城，曾助藍月兩奪英超冠軍。自去年8月社區盾對利物浦時十字韌帶撕裂後，辛尼未再為一隊上陣，加盟拜仁的傳聞亦無疾而終。然而其新任經理人公司代表史莫贊，近日受訪時稱，辛尼一直與拜仁保持聯繫：「拜仁對他有興趣並非秘密，相關的談判亦從未中斷。事實上有其他球會也感興趣，但他仍是曼城球員，我們會與球會討論，再看下一步發展。若重返德甲的話，拜仁將是他可見的唯一選擇。」

曼城被罰兩季歐戰成續約障礙

曼城主帥哥迪奧拿今年1月曾回應辛尼的去向，稱球會已準備一紙合約，但辛尼不置可否，未有就續約表態。對曾征戰德甲的辛尼而言，加盟拜仁除不用費時適應，球隊具備稱霸歐聯的實力亦是考慮因素。曼城早前因違反財政公平條例（FFP），被罰未來兩季不得參加歐洲賽。上訴雖因疫情而押後，但前景未明下，辛尼或謀求轉會以嘗歐聯冠軍滋味。史莫贊在訪問中稱：「辛尼希望加盟一支有實力稱霸歐聯的球隊，而拜仁具備這條件，在那裏他看到贏歐聯冠軍的潛力。」

合約明夏屆滿 轉會費未達共識

對於飽受疫情衝擊的曼城而言，出售辛尼可帶來可觀收入。英國傳媒早前預測，英超各隊停擺期間損失的電視轉播、比賽日及商業銷售收入難以估計。倘聯賽最終腰斬，曼城勢失去近1.092億鎊收入（約10.9億港元）。辛尼的合約明夏屆滿，為免人財兩失，曼城將其出售或可達收支平衡。然而據《鏡報》報道，拜仁向曼城提交的報價約為7000萬鎊（約6.8億港元），距曼城要求相差甚遠，雙方勢就轉會費展開拉鋸戰。

（英超消息）