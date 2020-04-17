港超最快8.15復賽 飛馬棄權 預定11月7日完季 貝鈞奇:有信心至少6隊續戰

足總早前向10間港超球會提出復賽初步建議，球季於9月中旬重開。貝鈞奇昨稱，聽取多隊意見後，復賽日期最早為8月15日，但仍需視乎最終參賽隊數，調整為8月下旬或9月重開，暫定11月7日完季，3場盃賽決賽計劃在9至10月內舉行。貝鈞奇補充，決賽兩隊若有球員在轉會窗重開後轉投對手，因在盃賽已註冊而不能倒戈，復賽後的聯賽則不受限制。

至於復賽球隊數目，貝鈞奇確認，香港飛馬提出不會參加，足總設定本月30日為申請退賽截止日，而退賽球隊今季成績將作廢，他稱有信心至少有6隊續參賽：「我們沒有設定最少參賽數目，但與球會交談後，估計至少會有6隊繼續參與。」他又稱，今季不設升降制，下季預定今年11月下旬開鑼、明年6月完季，維持10隊。

羅傑承:不應鼓勵中下游隊參賽

飛馬會長羅傑承表示，同意今季復賽提前至8月中舉行，從而將下季開季時間拉開距離。他又指，不應鼓勵沒爭標機會的隊伍參賽：「今季不設降班，榜尾球隊大多已撤走外援，如參賽目的是為下季熱身，只會拖長補賽期，亦增加足總工作量。強弱懸殊比賽沒吸引力，也沒經濟效益，補賽若只有前列4至5隊參加，為爭標或爭亞洲賽資格必搏盡，可增賽事觀賞性。」貝鈞奇亦確認，腰斬港甲、乙、丙及女子等業餘聯賽。他透露，政府已為各港超隊補貼過去兩個月閉門比賽開支，每隊涉約4、5萬元。就大部分港超球員於5月31日約滿，貝鈞奇望球會跟球員協商，冀雙方互相諒解。

港足主帥麥柏倫因疫情延長合約

另外，港足主教練麥柏倫原定隨政府資助足總的「5年計劃」，合約期原於上月屆滿，但受疫情影響，足總行政總裁溫達倫昨確認，這名芬蘭籍教練連同部分足總員工的合約，延長至6月30日才到期，足總會在6月前跟政府就延續資助問題開會。