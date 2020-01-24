憂疫後經濟 特朗普圖體育救市 四大賽會主席任顧問 NBA或率先重開

NBA於上月12日因猶他爵士球員高拔確診，即時宣布無限期停賽，職業棒球聯盟（MLB）翌日煞停開季，亦有球隊職員確診，美國各大體育賽事其後相繼停擺。當地至今累積逾60萬宗新冠肺炎確診個案，經濟亦陷入低潮，總統特朗普昨早在例行記者會上，要求盡快重啟各大體育賽事：「我們必須讓體育比賽回歸，我已看膩14年前的棒球比賽。」他着手組織重振經濟顧問小組，10多名體育界高層被列入成員名單，研究恢復體育賽事的可行性，包括四大職業體育聯盟、美職足球聯盟、美國網球協會等組織主席，球隊達拉斯獨行俠、達拉斯牛仔及新英倫愛國者班主亦榜上有名。特朗普將與成員開視像會議及單獨通話，並表示：「期待各界領導人的意見，助我們重新成為全球最強經濟體。」

稱看厭14年前棒球賽

特朗普月初曾和阿當施華等人通電話，歷時45分鐘，施華在會後明言5月前無法決定復賽日期，但只要公共衛生部門批准，NBA願意率先重啟。至於亞利桑那州州長昨表示願向MLB借出場地，但MLB賽會日前透露或在佛羅里達州舉行部分賽事。而上月12日停賽至今的國家冰球聯盟（NHL），昨第三度延長對職球員的隔離令至本月底，賽會有意移師北達科他州完成剩下189場常規賽。

紐約洋基班主因長期病患逝世

另外，MLB球隊紐約洋基的其中一名班主史坦布拿（Hank Steinbrenner），前日因長期病患逝世，享年63歲，美媒指與新冠肺炎無關。他在2007年從父親手上接棒，與胞弟共同出任董事長，球隊運作多由胞弟主理。