國腳于漢超涉違法被炒 改車牌遭恒大解僱 恐被踢出國家隊

疑為逃避外省車限行令

一段短片前天在網上流傳，片中可見有人在街上將座駕車牌由E字改為F，廣州公安隨後雖刪除這條微博，但《人民日報》體育部指該人為于漢超。廣州交警亦證實一名姓于的男子正接受調查，並依法對于某罰款5000元人民幣（約5500港元），並要行政拘留15日及扣減駕駛證12分。內地傳媒指，于漢超要逃避廣州市的外省車限行令，因而對車牌做手腳。恒大前晚宣布根據《三九隊規》裏「九開除」的第9條——「有任何違法犯罪行為者，開除」，即時將于漢超解僱，但報道指恒大未必願意讓他轉投競爭對手，例如于的家鄉球隊大連人（前身為大連一方），因此如何處理現有合約仍屬未知數。

恒大料無意出售予競爭對手

根據中超球員過往的違法行為，中國足協均會作懲處，例如中國隊門將張鷺效力天津天海時，及前天津權健球員張修維，均曾因醉駕，被罰停賽12及9個月。于漢超在上年長期養傷，多種原因均令他難以尋找新東家。司職中場的于漢超生在遼寧省大連市，2004年加入遼寧宏運一隊，2009年首次入選中國隊，2011年為中超本土神射手，至2014年6月轉會廣州恒大，效力至今近4年，為中國隊則上陣59次入9球。中超今季仍因新冠肺炎疫情重開無期，中國足協早前宣布，各球會同意職球員減薪，但未落實詳情。

亞洲足協無限期押後5至6月賽事

另外，亞洲足協昨日宣布因疫情仍嚴峻，原定5、6月舉行的賽事無限期押後，當中包括亞冠及亞協盃，但強調仍會努力確保兩項賽事在今季內完成。另外，前港足主帥加利韋特上月已離開南通支雲，與這支中甲球隊結束約7個月合作。

（中超消息）