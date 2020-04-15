老師跑贏名將 執起教鞭衝奧 稱霸全英重燃跑手夢 奈特盼學生為夢想奮戰

英國隊女將奈特在格拉斯哥賽橫空降世，以今年全球第3快的51.57秒爆冷封后，衝線一刻難掩驚訝。她受訪時儼如小粉絲，興奮談及和波蘭隊好手兼偶像Justyna Swiety-Ersetic並肩比賽，而勝仗顯然在這名大賽新丁意料之外：「我從未在爆滿的運動場比賽，身旁星光熠熠，站上起跑線時緊張得雙腳發抖。對手連我的名字也不知道，不止她們，我也為賽果感震驚。」一星期後，她於同一場地上演的全英賽添金，榮升英國冠軍。

一度放棄田徑 兩年前回心轉意

享受兩周跑手夢，她帶着兩金喜悅，回到小學教師的工作崗位，踏入課室時獲學生拍掌歡迎，更送上賀卡寫着「我的英雄奈特老師」。奈特感恩學校支持，然而卻曾因教職幾乎斷送田徑生涯。3年前初踏職場，她嘗試兼顧教學和田徑訓練，但每晚加班至10點，開學僅一個月已決定放下跑手夢，埋首工作。半年後賽季重啟，她化身觀眾為好友打氣，發現自己熱情猶在，不甘放棄自8歲展開的夢想。

奈特在2018年初重投訓練，每天朝七晚五上班，傍晚6時半訓練3小時，才回家備課和休息，有時訓練量太高，翌日上班仍全身痠痛，但堅持之下，去年與出戰世界賽達標時間僅差0.04秒，今年初在室內賽大勇，盼乘勢爭取在東奧出戰強項400米跨欄。

學生憂為奧運離職曾撰告別信

奈特首奪全國賽後，勢獲英國田徑總會資助，可以投入全職訓練，學生亦深怕她為逐奧運夢離職，在上月因新冠肺炎疫情停課前，預先送上告別信。不過兒時獲體育老師一手發掘的奈特，表明不會放棄教職，盼向夢想邁進的同時，維持兼職教書，延續春風化雨的使命：「我不想學生只知老師跑得快，而是想他們看見我刻苦不懈訓練，才能換來回報。」