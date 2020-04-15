歐洲足壇復賽露曙光 英超擬6‧6重燃戰火 取消休假下月底勢開操

英格蘭職業聯賽（EFL）日前透露，希望英冠、英甲及英乙於6月6日復賽，以助低級組別球會避免破產，英超賽會也有意跟隨。《每日郵報》報道，英超賽會已指示球員，需減少在家訓練至5月4日；換言之，球員將在5月5日接受會方新訓練計劃，提高訓練量，符合傳統季前賽的要求。之後預計球員能在5月底恢復集體訓練，而球員這段期間，被強烈要求不能有離開英國的度假計劃。至於一些必須離英的球員，要獲得球會批准，而且應在48小時內歸隊。

德甲勢搶閘重開 意甲有變數

法國職業聯賽協會（LFP）則計劃法甲在6月17日重開，於7月25日結束，故此未來難免三日一戰。而德甲很可能是五大聯賽中首個重開的聯賽，德甲已有多支球隊復操，如無意外可在5月9日再戰江湖。西甲的日期暫定是5月28日，惟需視乎屆時疫情狀况而定。意甲擬在5月31日復賽，但變數最大，事關意大利國家衛生研究所（ISS）傳染病部主任利沙認為，今季聯賽需取消。他說：「足球比賽是埋身接觸的運動，所以有傳播風險。」然而由於他是羅馬球迷，故被次席球隊兼宿敵拉素的球迷抨擊是私心作祟。

歐聯歐霸16強暫定8月展開

此外，歐洲足協亦因應各國聯賽復賽日期，暫將歐聯和歐霸的16強賽事定在8月舉行。國際足協法律總監施華路承認，會禁止今夏約滿的球員在球季結束前離隊，而且轉會窗不會在7月1日重開。

（足球消息）