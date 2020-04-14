足壇步入熊市 球星身價插水 曼城兩個半月失40億最傷

疫情對全球經濟造成難以估量的打擊，球壇亦難倖免。transfermarkt指自去年7月初至今，尼馬因屢次受傷，身價已由1.62億鎊（約15.7億港元）降至1.152億鎊，跌價達4680萬或跌幅28.9 %（見表1），但這不代表盛傳欲邀他回巢的巴塞隆拿，能以「平價」回購，因正被外借至拜仁慕尼黑的籌碼菲臘比古天奴，也跌至5040萬鎊。

拜仁主席凱拿：資金減少天價不再

拜仁名宿米高路明尼加甚至認為，去夏差點以8000萬鎊簽入的曼城翼鋒利萊辛尼，現在最多只值4000萬鎊。拜仁主席凱拿解釋他們並沒脫離現實：「我與漢尼斯（拜仁前主席）看法一致，轉會費會下降。這是邏輯。疫情減少收入，資金流通量自然也減少，所以瘋狂的天價轉會費再不合理。」

停擺致轉會總額蒸發82億鎊

CIES指出，五大聯賽若續停擺，球員合約在6月底又不獲續約的話，球員轉會總額便會由287億鎊（約2777億港元）減少82億鎊，降至205億鎊（約1984億港元），平均跌幅28%，當中以預計由3月中至6月尾損失4.12億鎊的曼城最傷（見表2）。CIES又特別預視，英超最高身價的曼聯中場保羅普巴現只值3100萬鎊，儘管transfermarkt將這個傳聞仍獲皇家馬德里賞識的球星，市值定為7200萬鎊。至於「紅魔」主帥蘇斯克查相信球員價錢回落，正是擴軍的黃金時期：「我只知曼聯財政穩健，當足球回復正常，我相信可出現一些我們想見到的交易。」

（疫境體壇）