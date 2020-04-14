足總冀港超9月中復賽 11月初煞科 新季3周後開鑼

不設升降制 未有採納下季改制建議

新冠肺炎疫情令今季港超三度停擺，足總上周中收集10間港超球會意見後，近日向球會發放復賽的初步建議，並要求在本周中再回覆。消息指，在疫情仍然不穩，足總提議今季餘下的44場聯賽及3場盃賽決賽，在今年9月第3個周末重開，目標在11月上旬完成，為期約兩個月，並不設升降制。而夏季轉會窗，將延至今季最後一仗後才生效。

不過，建議中提及，2020/21球季則於今年11月下旬開鑼，並維持在明年6月前完季。未如部分球會建議，提早改制推行年初開鑼的亞洲賽季。足總信中解釋，此舉為將球會與球員合約等問題影響減至最低，並希望按「五年計劃」逐步籌備，有充分諮詢才實踐更改球季。

飛馬疫情下退賽 料不會被處分

香港飛馬早前已表明，不會參加今季重開後的賽事，消息指足總亦有提及，球會在疫情下退賽，按章程不會被處分，下季參賽資格亦會保留，而退出球會的今季比賽賽果，都將被取消，並須於本月內書面申請退賽。