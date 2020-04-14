征戰德甲不足3年屢創紀錄 辛祖將來勢主宰英軍

2017年奪世少盃後離曼城投蜂兵

雙親是千里達人的查頓辛祖，出身於倫敦坎伯韋爾，7歲時赴屈福特加入該會青年軍，一直表現出色，14歲時以總值達50萬鎊（約483萬港元）轉會費加盟曼城青年軍。惟一直被視為「藍月」新生代的他，在2017年夏天為英格蘭U17贏得世少盃，個人榮膺金球獎後，決定放棄曼城的合約，遠赴德國轉投多蒙特，在異鄉展開職業球員生涯，並成為德甲歷來最年輕的英格蘭籍球員。

德甲不設外援限制變英小將跳板

辛祖在「蜜蜂兵團」迅速證明實力，翌季已是球隊主力，並在德甲成就多項紀錄，包括最年輕每月最佳，最年輕入球達雙位數，以及歷來唯一未滿20歲攻入25個入球等。而他自2018年起為英軍一隊上陣，至今上陣11次入兩球。

值得一提的是，近年赴德國踢球的英格蘭球員大增，除了因為沒有限制外援註冊外，亦反映英超予小將的機會不如德甲，令後者成為部分小將希望踏上更高成就的跳板，其中辛祖及RB萊比錫翼鋒盧卡文，正是當中的佼佼者。