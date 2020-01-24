辛祖飲水暗示成魔 BBC：熱刺無意賣卡尼予英超對手

查頓辛祖加盟多蒙特3季，今季上陣35場入17球兼19次助攻，傳言獲曼聯、車路士及利物浦等英超列強爭相以巨額羅致。正當這英格蘭隊國腳去留仍在傳聞階段，當事人卻在Instagram直播與球迷互動時，一個舉動像暗示已有決定。有球迷留言寫上「如果你將加盟曼聯便喝一口水」，辛祖看了熒幕後笑了一下，稍作考慮後真的拿起水樽喝水。雖不知他是回應球迷，還是碰巧口渴，但這再成新聞頭條熱論。據此前報道，辛祖的轉會費高達1.2億鎊（約11.4億港元），這名德甲2月最有價值球員，早前表明無意加盟車路士後，後者隨即將目標，改為羅致季尾將自由身的拿玻里翼鋒梅頓斯。

廠兵名宿麥臣籲奧巴美揚留效

除了辛祖，加盟多蒙特不足半年的另一新星艾寧夏蘭特，《阿斯報》報道，這19歲挪威隊前鋒，獲皇家馬德里主帥施丹垂青，視為跟曼聯中場保羅普巴同為首要羅致目標。另邊廂，加蓬足總主席日前稱，阿仙奴射手奧巴美揚應轉投更有野心的球隊。兵工廠名宿麥臣昨呼籲這名30歲前鋒應留隊，認為在球員生涯尾聲，應考慮穩定上陣機會及能否享受比賽。

新冠肺炎疫情在全球仍嚴峻，不過英國傳媒報道，英超賽會已準備復賽，通知各隊指示仍在海外的球員，需於下月2日前歸隊，從而在下月16日恢復操練。英格蘭足總則將借出溫布萊球場及聖佐治公園球場，作為英超的中立場，確保一日最多可踢4場閉門比賽，並減少職球員交通往返次數。

熱刺撤回員工減薪決定

而熱刺昨宣布，撤回員工減薪的決定，承諾所有員工於未來兩個月都會取得全額薪金，只有球會董事會成員將減薪。