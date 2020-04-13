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2020年4月13日星期一
負債69.5億 班主勢賣主力套現 熱刺財困 卡尼或入魔
24歲阿里居家獨樂樂 5000網民祝壽
傳阿仙奴向球員開條件 下季取歐聯資格不扣薪
留醫4天後出院 返家隔離 杜格利殊:感激醫護照顧
皇蘇成西甲首隊復操 賽季若取消球員願減薪
聖火展覽腰斬 提燈移至秘密場所保管
伊巴謙家鄉釣大魚 合照後放生
體壇快訊：加拿大網賽延期至明年
體壇停擺 電競疫市唱好 球星參戰保曝光率 直播平台瀏覽量飈升
單車界藉模擬賽籌款支援醫護
4月重點體育電競賽
4月重點體育電競賽
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【明報專訊】（請看附圖）
（疫境體壇）
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負債69.5億 班主勢賣主力套現 熱刺財困 卡尼或入魔
24歲阿里居家獨樂樂 5000網民祝壽
傳阿仙奴向球員開條件 下季取歐聯資格不扣薪
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單車界藉模擬賽籌款支援醫護
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