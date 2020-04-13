體壇停擺 電競疫市唱好 球星參戰保曝光率 直播平台瀏覽量飈升

轉危為機，反應最快的應算是英甲奧連特，4天便能籌辦虛擬版世冠盃，而西甲由宣布停賽，到皇家馬德里中場馬高阿辛斯奧在網上贏出球員對抗賽，亦只需10日，保持曝光率。在沒其他同類比賽下，虛擬馬德里網球賽、桌球世界賽同樣可減少觀眾流失，最少英籍網球星將梅利打機，對體育迷來說會有新鮮感，可趁此吸納其他過往較少接觸的群組。

NBA辦2K賽 梅利參戰虛擬網賽

例如NBA的鳳凰城太陽，在電競2K聯賽上月同樣延期後，一直在網上約戰不同球隊，昨日更由戴雲布克卡及迪安祖艾頓，包辦NBA官方2K球員挑戰賽決賽席位，相信可吸引普通球迷或2K迷的一定關注，怎樣轉化為長期效益則是後話。

運動員能長期在現實及虛擬世界兩棲，是個吸客做法。單車界及三項鐵人界便有Zwift等遊戲，供不同職業運動員，與普通家中素人隔空競賽，提高互動。在電競模擬像真度更高的賽車界，世界一級方程式（F1）車手韋斯塔本、諾里斯、拉力賽新星路雲比拿都是當中好手。另一方面，在電競賽有好成績的車手也可落場鬥車，前F1電競世界冠軍雲布倫亦會出戰GT比賽，在真實賽道上搵錢。

電競賽登亞運亞室運 商機含苞待放

傳統體育與模擬體育類電競，理論上能互相擴充，帶動更多贊助機會，惟走出傳統體育圈子是另一回事。舉例說，將電競納入示範項目的2018年雅加達亞運，6個分項僅有一個足球模擬遊戲與傳統體育相關，明年亞洲室內暨武術運動會，雖在上月落實加入電競為正式賽事，但賽項未有定案，在電競圈子想藉此尋找商機，似乎仍有漫漫長路。

（疫境體壇）