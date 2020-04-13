體壇快訊：加拿大網賽延期至明年

F1名宿摩斯離世 享年90歲

50年代英籍賽車名宿摩斯昨離世，享年90歲。他於世界一級方程式（F1）66場贏出16場，於1955至58年四奪總亞軍，亦是24小時勒芒耐力賽兩屆亞軍，被視為其中一名無冕之王。摩斯自2016年胸肺受感染後，鮮有露面。

恒大抗議遭中超賽會罰50萬

中超球會廣州恒大去年底於最後一輪聯賽結束後慶祝奪冠，活動被指因違反商務規定，被中超賽會罰款50萬人民幣，該球會昨提出抗議及保留法律追究權利，又指曾向對方申請按慣例於賽後慶祝，卻未獲任何安排。恒大稱處分有失公允，已嚴重損害球會品牌形象。

20歲厄國小將遭槍擊亡

厄瓜多爾球壇昨發生不幸事件，瓜亞基爾城二隊中場艾雲伊斯賓奴沙，在家門外被槍擊數次喪生，終年20歲；體育總監法蘭高相信死者被「點錯相」。伊斯賓奴沙自12歲起加盟，有機會被擢升至一隊。

台足聯職棒疫市開鑼

台灣企業甲級足球聯賽昨閉門開鑼上演4仗，成為仍比賽的「世界五大聯賽」，矚目戰高市台電以3：2險勝北市大同。而中華職棒因天雨延至昨日開打，屬全球首個如期開戰的職業棒球賽，台灣總統蔡英文上載觀看直播的相片，又稱中華職棒投出世界第一球，讓台灣再次成為國際焦點。