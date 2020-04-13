體育

伊巴謙家鄉釣大魚 合照後放生

【明報專訊】今年初轉投AC米蘭的38歲名將伊巴謙莫域（圖），早前回到家鄉瑞典，昨日與友人出海釣魚，並在社交網分享自己與戰利品的合照，而他之後將這條長達數呎的大魚「放生」，讓其回到大海重獲自由。

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