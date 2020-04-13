負債69.5億 班主勢賣主力套現 熱刺財困 卡尼或入魔

英超因當地疫情已停賽逾1個月，對熱刺已造成沉重財政壓力，皆因價值達10億鎊（約9.65億港元）的熱刺新球場，至今仍負債6.37億鎊；而未清還的球員轉會費亦8300萬鎊。

利維為減輕財政壓力，早前下令員工放無薪假，引起爭議，今次盛傳勢將英格蘭隊隊長哈利卡尼售予曼聯，轉會費若最終為2億鎊，將打破巴西隊球星尼馬在2017年，由巴塞隆拿投巴黎聖日耳門的1.98億鎊世界紀錄，即使未能刷新世界紀錄，仍勢超過曼聯中場保羅普巴在2016年，以8900萬鎊由祖雲達斯回巢「紅魔」的英超紀錄。卡尼早前明言若繼續無冠，不排除離開熱刺，據報言論已觸怒利維，希望將他賣走。

紅軍名宿看好卡尼伙普巴波基斯

利物浦名宿梅菲稱讚卡尼為世界級前鋒，是「曼聯最後一塊拼圖」，曼聯中場已坐擁普巴及波基斯費南迪斯，他又指卡尼會是與二人合力創造完美足球的最佳人物，而且可令拉舒福特移回邊線最佳位置，獻出更佳表現。已復操的普巴則說：「缺陣這麼久，令我更渴望回歸比賽。我的目標是展示對足球的熱愛，我想念它，它就是我的工作。」

錫菲聯員工放無薪假 英超第5隊

此外，錫菲聯繼熱刺、紐卡素、諾域治和般尼茅夫後，成為第5支下令員工放無薪假的英超球隊，讓他們向政府申請補貼。據報受影響的大部分是臨時工，惟這支聯賽暫列第7的球隊堅稱，受影響員工仍會收到全額資金。

（英超消息）