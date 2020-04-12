杜格利殊確診 群星送暖 暫無症狀 魯殊紅軍名言贈戰友

杜格利殊的家人昨透過利物浦官網發聲明，表示他在上周三不適入院，原本只是注射抗生素，後來接受新冠病毒檢測，證實呈陽性反應，現於醫院治理，但未有任何病徵。聲明補充，「國王」此前一直跟家人在家居隔離，他希望所有人都能夠遵從政府的防疫建議，並期待不久後可回家；利物浦亦慰問杜格利殊及其家人。

入院注射抗生素發現染疫

杜格利殊在球員時代，為紅軍贏得6次英格蘭頂級聯賽（當時為英甲）及3次歐冠（歐聯前身）。他掛靴後領利物浦三奪聯賽冠軍，1994/95球季助布力般流浪贏得英超。杜格利殊重返紅軍執教時，利物浦前隊長謝拉特亦在其麾下。現於蘇超執教格拉斯哥流浪的謝拉特，在社交網寫上：「祝願國王早日康復。」紅軍名宿魯殊亦祝願昔日戰友早日康復，不忘打上球會名言「YNWA」（You'll Never Walk Alone）標籤。利物浦現役球員如占士米拿及艾利臣比加等，亦在網上慰問。杜格利殊的兒子事後感謝各界支持，又稱「此時生命比足球更重要。」

英超已有多人確診新冠肺炎，包括阿仙奴領隊阿迪達及車路士小將赫臣奧杜爾，阿迪達日前稱已痊癒。而英格蘭隊兼熱刺名宿基利夫斯早前入院，熱刺昨證實80歲的他仍留醫，但未患上新冠肺炎，亦不是第2次中風。

英超添置檢測機備復賽

另外，據報英超賽會已為重開賽事準備，並將在各英超球會訓練基地，添置可快速測試新冠病毒的檢測機，據指只需數分鐘即可測出職球員有否確診。英格蘭教練協會則表示，除非球員在出賽前接受檢測，否認旗下教練不願意領軍。