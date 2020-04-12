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2020年4月12日星期日
最後探戈推遲 老將與時競賽
費達拿金滿貫只差一步
老飛人加特連自信爭金
停賽後復勇 飛魚洛捷迪冀迎第二春
賺一年催谷 英單車老將攜妻衝奧
2016年奧運「多朝元老」
東奧組委：難保明年如期上演
曾綺婷續留醫 批郊遊者自私
俄體育部長促取消藥檢禁賽令
體壇快訊：港超辦電競賽 官方fb轉播
杜格利殊確診 群星送暖 暫無症狀 魯殊紅軍名言贈戰友
孫興慜籲勿圍觀軍訓 熱刺迷促高層減薪
米曹高拔傳不和 爵士堪憂
FIFA主席籲勿急於復賽
巴塞傳累計9名董事請辭
2016年奧運「多朝元老」
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【明報專訊】（請看附圖）
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最後探戈推遲 老將與時競賽
費達拿金滿貫只差一步
老飛人加特連自信爭金
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2016年奧運「多朝元老」
東奧組委：難保明年如期上演
曾綺婷續留醫 批郊遊者自私
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