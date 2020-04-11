疫境創業 港拳手咬牙關待反勝 遇關門令開業無期 補貼不足嘆行業被忽視

記者：黃頴恩

香港職業拳手Lennon燃起創業夢，去年9月與同路人籌備開設拳館，昔日同門師兄曹星如亦變作軍師，幕後給予意見。位處鰂魚涌的拳館今年初試業，原定上月正式營業，但新冠肺炎疫情爆發第二波，連鎖健身中心曾有確診者到訪，政府頒布關門令，Lennon唯有押後開張。禁令下，中小型拳館上月28日起停業兩周，如今再被禁至本月23日。關門令來得倉促，時限更接近一個月，他透露試業期每月開支約10至12萬，業主近月酌情減租，仍苦不堪言：「減再多仍是淨支出，作為老闆沒想自己收入，但員工要養家。」政府首輪抗疫基金未納入體育界，Lennon有感行業被忽視，直至剛於周三公布新一輪措施，健身中心等可獲10萬元一次過補貼，算是止一止血。

為抗疫拒效法同行戶外教學

從擂台轉戰商場，其拳館近日開設的專頁，寫着「逆市而行」，既是逆市，亦逆了正常宣傳方向，未為拳擊班招生，反以基礎拳擊教學短片為主。Lennon解釋社會受疫情困擾，團隊冀平衡生計和責任：「有掙扎，不想大肆叫人上課，過不到自己那關，畢竟人群聚集危險，教拳亦是近距離接觸。」同業各出奇招，在戶外小班教學，但Lennon認為有違防疫的社會責任，不願員工和學生冒險。

22歲極速成長 拳手精神搏盡

眼前22歲的「90後」小伙子，不足一年前只知擂台逐夢，近半年遇上怪魔般的時勢，也即刻變大個。踏入新領域難免碰壁，如今他對「拳擊」二字體會更深：「自覺責任大了，做拳手有別人照顧，只需打好比賽，現在反過來要顧及員工、客人和社會等不同層面。」業餘和職業生涯已歷16仗的他，帶着運動員精神面對「疫」境：「其實好似打拳，信念和堅持很重要，盡力做、博一鋪。擂台上充滿變數，半年前也沒人預料到疫情，形勢愈惡劣，愈要沉着應對，找對策在逆境生存下去。」

（疫境體壇）