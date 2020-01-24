英超眾星約滿勢跳槽 體育律師：FIFA無權阻球員離隊

國際足協（FIFA）早前曾嘗試，就球員於6月30日到期合同定下延長計劃，但未有定案，體育律師迪馬高表示，這些球員將在無約束力情况下離隊。他說：「從法律層面來看，球員已約滿後，便不是球會的僱員，將不能被迫繼續為球隊效力。沒有人能強迫球員，包括國際足協，英格蘭足總，球會或任何人。」

迪馬高來頭不少，他較早前已受聘英格蘭職業球員工會（PFA），而之前的名人客戶有熱刺前鋒哈利卡尼、水晶宮門將軒尼斯、般尼前鋒積洛迪古斯、英軍名宿比士利及拳擊手泰臣菲里等。

車仔基奧特柏度韋利安6月底勢離隊

迪馬高無視FIFA的言論，令車路士或成最受打擊的英超球隊，事關隊中3名攻擊手基奧特、柏度洛迪古斯及韋利安都是6月尾便約滿，而後者被「藍戰士」拒絕給予3年合同後，已透露勢會「落車」，盛傳熱刺及阿仙奴都對垂青他，惟其經理人基亞卻指仍未有定案。

柏度也前途成謎，最新潛在買家是羅馬。此外，不受利物浦重用的中場拉爾拉拿，以及熱刺守將維頓漢等亦或會另謀發展，而後者後防拍檔艾達韋列特的經理人法蘭西斯着眼於球隊的勞資雙方問題，他在英國《衛報》撰文道：「球員應被視作普通僱員。他可因為被僱主減薪而離開。同樣地，僱主可在任何時候，透過尊重通知期或賠償，終止與僱員的關係。」

英超賽會擬向球隊發放「應急錢」

另據英國廣播公司（BBC）報道，英超賽會將向20間球隊發放以百萬鎊計的「應急錢」，包括按暫時聯賽排名計算的獎金、直播場數計算的設備費用，以及在夏天再收到一筆應付來季組軍的資金，以解決現金不足的營運危機。

（英超消息）