終極格鬥移師秘島 被批為錢避美社交指引

美國確診數字持續增加，總統特朗普延長社交距離指引，紐約市禁止多於10人的聚集，原定假紐約巴克萊中心上演的UFC 249，前日落實移師私人島嶼閉門進行，《紐約時報》報道，島嶼位於加州中部原住民部落地區，引起走法律隙之嫌。賽會公布多項防疫措施（見表），包括事前為拳手病毒檢測、嚴控比賽場館人數等，仍難釋除傳播病毒的憂慮。

著名推廣人轟草菅人命

賽事以按次收費形式直播，知名拳擊推廣公司Top Rank創辦人Bob Arum，炮轟UFC主席懷特（Dana White）草菅人命：「他應該以自己為恥，當國家和全世界都在對抗新冠病毒，他卻不惜閉門仍要舉辦比賽，實在是腦筋出錯。」

拳后避戰 拳王因封關退出

參賽拳手亦因疫情出現變數，職業生涯8勝4負的美籍拳后娜瑪尤娜絲，去年5月不敵巴西籍拳手Jessica Andrade，失落52公斤級金腰帶後，為下周重賽備戰近一年。外媒昨報道她已退賽，原因未明，據報賽會正物色替補。原定出戰主賽的不敗拳王盧馬高美度夫，亦因俄羅斯封關無法出戰，月初落實退出，令他和東尼費格遜的第五度對賽「流產」，將由加夫基頂上演美國「內訌」，二人日前隔空簽約。

至於英籍拳手祖舒華原定6月與保加利亞籍的佩利夫，爭奪3條職業拳擊世界冠軍金腰帶，賽會早前宣布賽事延期，但昨日亦有指會改為閉門舉行。