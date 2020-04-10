英超隊長聯手 籌3800萬反擊批評 掏腰包抗疫拒減薪 衛生大臣由彈變讚

疫情令英國不少球會陷財政危機，英超球隊般尼早前宣稱或在8月破產。英超賽會曾要求球員減薪，但未達共識，奇雲迪布尼等球星傾向捐款。球員今次成立基金，像以行動回應外界批評。聲明中表示，一眾英超球員經過過去一周多次會議，落實與NHS合作成立慈善基金，支援前線醫護，「基金目的是集資幫助急需支援的一群」。

憶中風獲救 費格遜感激NHS

據報，利物浦隊長佐敦軒達臣是發起人，他邀請各英超隊隊長加入通訊群組討論，再由隊長們向隊友傳達。基金由各隊球員籌募，由軒達臣與另外3隊隊長共同管理，包括曼聯的哈利馬古尼、韋斯咸的麥克盧保及屈福特的迪尼，短時間內已籌得至少400萬鎊。軒達臣稱：「現時無分任何球隊或聯賽，所有球員一起抗疫。」哈利卡尼及拉舒福特等英格蘭隊國腳，隨即轉發聲明以示支持。英國衛生大臣夏國賢早前批評英超球星未為抗疫盡一分力，這次亦在網上表揚此事。

此外，曼聯亦宣布已預備提供奧脫福球場的設施，給NHS醫護人員使用，而場地在下半年亦可作為臨時捐血中心。兩年前腦出血的曼聯前帥費格遜在球會官網透露，曾獲NHS醫護人員拯救性命，「我很高興現在大家都意識到NHS的重要，就像兩年前他們拯救我性命的經歷，今次大流行他們應變很好，更令我感自豪的是球會及英國人民守望相助。」

修咸頓延薪 皇馬減一至兩成

英超球會修咸頓則發聲明，表示董事局及一隊職球員，均同意延遲發放4至6月部分薪金，為首支因疫情調整球員薪金的英超球隊。曼城亦正跟球員商討延遲發薪，據指大部分球員願意與球會共渡時艱。另邊廂，西甲的皇家馬德里宣布，職球員及管理層均同意暫時減薪，減幅為一至兩成，但跟同市的馬德里體育會早前減薪70%相距甚遠。