奧運冠軍走上抗疫前線 8金飛魚救人兼眾籌 柔道女將再當醫生

47歲泳壇名宿湯遜自1992年起出戰4屆奧運,累積8金3銀1銅,為美國女泳手歷來之冠。她在退役後成為麻醉師,目前在南卡羅萊納州一間醫院照顧染疫病人,但當地醫療物資不足,湯遜表示寢食難安,看到護士以頸巾充當口罩時更難忍淚水。兩名前隊友上月底發起眾籌,盼為湯遜同僚籌集2萬美元(約15.5萬港元)購買保護衣等,湯遜大為感動,向網民致謝時不失幽默:「記得保持堅強、健康和6尺社交距離。」

柏莉圖暫緩備戰奧運衛冕

同樣走上前線的英雌,還有阿根廷隊柔道猛將柏莉圖(Paula Pareto)。她上月初於俄羅斯出賽後回國,上月底結束14天自我隔離,加上東奧延期一年,她決定暫緩訓練,回到醫生崗位。柏莉圖表示所屬的骨科並非抗疫前線,仍冀和同僚齊上齊落,更引用前英揆邱吉爾名言「我們是命運的主人(We are masters of our fate)」,鼓勵眾人繼續抱住信念。

曲棍球女門神進急症室把關

曲棍球界亦有兩名女將挺身而出,分別是荷蘭隊的倫敦奧運冠軍「門神」森寶卡(Joyce Sombroek),及澳洲隊世界盃亞軍成員蓮芝(Rachael Lynch)。森寶卡自上屆奧運掛銀後退役,今年3月開始以醫科生身分實習,延續「門神」的把關職責,在急症室協助分辨疑似新冠肺炎患者。