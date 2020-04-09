奧運冠軍走上抗疫前線 8金飛魚救人兼眾籌 柔道女將再當醫生

47歲泳壇名宿湯遜自1992年起出戰4屆奧運，累積8金3銀1銅，為美國女泳手歷來之冠。她在退役後成為麻醉師，目前在南卡羅萊納州一間醫院照顧染疫病人，但當地醫療物資不足，湯遜表示寢食難安，看到護士以頸巾充當口罩時更難忍淚水。兩名前隊友上月底發起眾籌，盼為湯遜同僚籌集2萬美元（約15.5萬港元）購買保護衣等，湯遜大為感動，向網民致謝時不失幽默：「記得保持堅強、健康和6尺社交距離。」

柏莉圖暫緩備戰奧運衛冕

同樣走上前線的英雌，還有阿根廷隊柔道猛將柏莉圖（Paula Pareto）。她上月初於俄羅斯出賽後回國，上月底結束14天自我隔離，加上東奧延期一年，她決定暫緩訓練，回到醫生崗位。柏莉圖表示所屬的骨科並非抗疫前線，仍冀和同僚齊上齊落，更引用前英揆邱吉爾名言「我們是命運的主人（We are masters of our fate）」，鼓勵眾人繼續抱住信念。

曲棍球女門神進急症室把關

曲棍球界亦有兩名女將挺身而出，分別是荷蘭隊的倫敦奧運冠軍「門神」森寶卡（Joyce Sombroek），及澳洲隊世界盃亞軍成員蓮芝（Rachael Lynch）。森寶卡自上屆奧運掛銀後退役，今年3月開始以醫科生身分實習，延續「門神」的把關職責，在急症室協助分辨疑似新冠肺炎患者。