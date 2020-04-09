摩連奴違英限聚令 私下帶球員到公園操練 倫敦市長狠批

有Twitter用戶近日上載影片，指摩連奴曾在倫敦一個公園，為中場尼當比利等特訓。據報他在指導時，一直與其他人保持兩米距離。惟其他影片顯示，後衛達雲臣山齊士及賴恩施斯隆曾在馬路旁並肩跑步，奧里亞亦曾與朋友一起做運動，違反保持社交距離的政府指引。

球員並肩跑步 違社交距離指引

熱刺透過發言人表示：「我們已提醒球員需遵守相關指引，會繼續重申這些訊息。」根據當局規定，暫居英國的人每日只能外出運動一次，亦要與同住的人以外，保持最少兩米距離。

儘管有報道指達雲臣、施斯隆及奧里亞的訓練，不是摩連奴的計劃。惟多份倫敦發行的日報，昨同以摩連奴在公園領操作為體育版頭條。倫敦市長簡世德亦在電視節目中，批評熱刺職球員未有以身作則：「我擔憂的是，熱刺甚至所有球迷，在報章或互聯網都會看到這些照片，會想他們可以，為何我們不行？」

摩連奴其後發聲明承認過失，但未有為事件道歉，僅稱：「我們有責任跟從政府規定，支援醫療機構及拯救生命。」

班主擬聘請停薪職員到家工作

另外，熱刺最近要求職員停薪留職，班主利維備受抨擊。有傳媒報道在訓練場重開前，他會私人聘請負責場務的職員，到他名下的豪宅暫住，其間繼續工作。

熱刺同時公布80歲名宿基利夫斯（Jimmy Greaves）入院，據報與新型冠狀病毒肺炎無關。格夫斯曾在1961至70年效力熱刺，至今仍以220球位列球會神射手。他亦是英格蘭隊的1966年世界盃冠軍成員，但小組賽受傷後未再上陣。