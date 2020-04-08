從孤兒到體操世界冠軍 吳穎思伊卡翻飛衝奧 中國姑娘 美國圓夢

身分認同不止關乎族裔，屢被問及華裔背景，18歲的Morgan不以為然，畢竟多年來養母才是動力泉源。在廣西出生後被遺棄，Morgan將滿周歲時隨養母Sherri移居美國。即使經濟拮据，Sherri仍讓3歲的Morgan嘗試足球、跳舞等，最終情定體操。為了方便訓練和比賽，Morgan在小五時轉為在家學習，但堅持運動讀書兩不誤，去年考獲全額獎學金升讀佛羅里達大學，並為東京奧運延至2022年入學。

吳穎思廣西被遺棄 養母成動力

2017年世界賽，Morgan在奧運冠軍比拉絲缺席下稱霸全能賽，翌年助美國隊達成女團四連霸。夢想出戰東奧的她獲奧運官方頻道選為紀錄片主角，與兩名中俄新秀的衝奧之旅被收錄在鏡頭下。她去年受肘傷困擾，落選世界賽，今年3月在美國盃捲土重來，力壓隊友贏得全能冠軍，東奧延期令她有更充裕時間重返巔峰，她亦笑對去年低潮：「2019年太糟糕了，覺得不會更差，所以唯一方向就是變好。」

伊卡新年穿唐裝 擅長中國強項平衡木

至於伊卡在一歲時被美籍夫婦從江西孤兒院領養，當年文件顯示她中文名為「茗」，妹妹Sara亦是中國孤兒。伊卡自3歲接觸體操，12歲因經濟問題停練，但父母為愛女的夢想堅持，讓她重投訓練，15歲首戰全青賽掃走一金一銅，入選國家隊，過去兩年亦助美國女團在世界賽衛冕。

師從華裔教練，伊卡亦愛感受中國節日，今年農曆新年就穿上唐裝向網友拜年。她亦無意間承襲中國隊傳統強項平衡木，難度直逼比拉絲，雖然發揮尚欠穩定，但在好手如云的美國隊仍被視作東奧「鐵膽」。疫情之下，她難免心情忐忑，先為奧運前景憂慮，近日又因未能訓練苦惱，但這名高中生相當懂事，積極在家鍛煉為圓夢作好準備：「急不及待迎接明年的挑戰，相信很快捱過眼前難關。」

（體壇Heat Map）