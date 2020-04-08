港確診個案續增 體院延長封關至4‧22

運動員返體院需獲總教練批准

體院自3名空手道代表確診新冠肺炎，隨即「封關」減少人流，只有全職運動員及教練可以在內訓練，其間不得離開體院，當中運動員全是來自9個奧運項目，只有不足200人。措施原定實行至今日，但體院昨午發聲明表示，因本港每天確診個案持續維持在雙位數字水平，截至昨日累計個案已超過900宗，對比兩周前的400多宗，增幅超過一倍，疫情相當嚴峻，因而延長實施特別措施。

措施包括延長特別集訓安排至4月22日，奧運及殘奧運動員過去兩周已在內訓練的，可續留位處火炭的體院總部；從外地返港、正接受強制家居檢疫的運動員及教練，在完成14天隔離後，需得總教練批准，才可從家居檢疫設施，直接返回體院宿舍及訓練；體院餐廳會為運動員及教練提供膳食。

港田徑隊世界健康日為醫護打氣

另外，香港田徑隊昨藉世界健康日，發起活動向醫護致敬，近30名運動員響應，包括楊文蔚、姚潔貞、馬拉松男子香港紀錄保持者黃尹雋等，各人拍片及親手寫上「多謝醫護人員，支持你哋」的字句。