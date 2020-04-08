英超倘腰斬 曼聯失11億最慘 紅軍令職員放無薪假捱批 總裁撤回兼致歉

英超因疫情嚴重已暫停一個月，其間不時傳出復賽消息，惟始終未能成事，最壞打算更是腰斬聯賽，或令英超20隊蒙受巨大經濟損失。英國《每日郵報》報道，英超第5位的曼聯今季原本可憑餘下聯賽，從電視轉播、比賽日及商業銷售三方面，共獲1.164億鎊收入（見表），若英超腰斬，損失最為慘重，隨後的是次席球隊曼城及一哥利物浦。

電視轉播費「縮水」打擊中小型球會

英超排名愈高的球隊，得到的電視轉播費愈高，故此紅軍在這方面失去5520萬鎊（約5.3億港元）屬最多，而「升班馬」錫菲聯令人意外地穩列第7，勢失掉3880萬鎊（約3.7億港元）電視轉播費，對這間小球會而言打擊尤其大，至於第10位般尼亦恐有3500萬鎊（約3.3億港元）不翼而飛，該會已於日前透露，營運資金只能維持至8月。另外，包尾的諾域治總損失雖是最少的1950萬鎊，但已要求員工放無薪假期。

此外，利物浦上周六成為第5間勒令部分員工停薪留職的球會，讓他們向政府領取八成薪金補貼（每月上限2500鎊），惹來球圈人士抨擊吝嗇與佔用政府資源，球會名宿加歷查更認為，此舉將被曼聯、曼城和愛華頓球迷嘲笑。「曼市雙雄」其後承諾向所有員工支付全額薪金，等於向紅軍施壓，紅軍行政總裁摩亞昨發出公開信撤回決定，又為犯錯向公眾道歉。惟英媒估計，本周或會再有最少5間球會要求政府代為出糧。

歐足協：若腰斬會找方法決定冠軍

另外，歐洲足協會長施非林稱，英超領前25分的紅軍幾乎篤定封王，並說：「理論上還未能，但實際上已接近。即使英超不能復賽，但我們會找方法公布成績，決定冠軍。」