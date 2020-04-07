疫情嚴峻因禍得福 射手蓄勢待發 卡尼福仔擺脫長期傷患　阿巴謙:快回十成狀態

熱刺今年元旦日接噩耗，英超獨取11球的哈利卡尼，在敗走修咸頓一仗觸傷左腿筋，恐提早收咧。他上月初已展開康復活動，之後便遇上疫情惡化迫使英超暫停。他上周說：「我可在2至3星期後歸隊，現在是令自己回復狀態的時候。我會努力不懈，在健身房和家中全力以赴，一切拭目以待好了。」

卡尼孫興慜傷癒 熱刺衝前四最強武器

事實是卡尼受創，並非熱刺跌至聯賽第8的其中一個原因，年初大勇的陣中次席射手孫興慜，亦因手肘骨折需開刀，恐怕提早結束球季，但結果是他上周已返韓國，準備接受為期3周的軍訓，情况叫人樂觀。故當英超復賽，上述兩員大將，勢成熱刺爭取前4衝線的最強武器。

第5位球隊曼聯方面，年輕鋒將拉舒福特在英超入14球後，今年1月中足總盃淘汰狼隊時背部重傷，也傳言像卡尼般提早結束球季，但疫情又幫了他，他前陣子便說：「比起一個月前，我覺得身體好了十倍。事情看來相當樂觀，我已為訓練準備就緒。」

至於多曼聯3分的第4位球隊車路士方面，在聯賽停擺前主力「十字軍」多達7人，當中首席射手譚美阿巴謙、翼鋒基斯甸普列錫、中場尼高路簡迪及羅夫度斯卓克等都已康復。足踝傷癒的阿巴謙說：「現在仍需做一些治療，不久便可返回十成狀態。」

阿蘇料下月復出 羅拔仔高文康復為拜仁助拳

英超以外，西甲一哥巴塞隆拿亦受惠於停賽，事關美斯的前線最佳拍檔蘇亞雷斯今年1月右膝重傷，需唞4個月，近日他說：「醫生告訴康復進度良好，這給予我很快便可回歸的希望，我預測可在下月初便可復出。」此外，為拜仁慕尼黑攻入25個德甲入球的射手羅拔利雲度夫斯基，以及翼鋒京士利高文等已康復，令這支班霸如虎添翼。