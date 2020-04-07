迪布尼牽頭反減薪三成 冀各隊勞資自行磋商曼城率先棄停薪休假

英超賽會上周五提出球員減薪三成的方案，但在翌日不為球員代表接納。除了早前有傳球員認為減薪等同減政府稅收，不利抗疫外，《The Athletic》及英國廣播公司（BBC）報道，在這個有球會行政高層、領隊及球員代表的會議上，曾發言的3名球員代表：奇雲迪布尼、韋斯咸的麥克盧保及屈福特的迪尼，均質疑為何劃一減薪。

憂會方將節省金錢用於收購球員

球員代表擔憂部分球會省下的薪金支出，只是用於轉會收購上。球員在各球會公布財務前，將不會接受任何減薪或拖糧方案，意味各支球隊需與球員自行磋商勞資安排。因此，利物浦隊長佐敦軒達臣早前提出，向公營醫療機構及慈善組織捐款的建議，獲得不少球員響應，認為更實際反映球圈作為一個整體，在疫情當中的支援。

利物浦領取政府補貼捱批

部分球會則希望管理層及領隊身先士卒，帶頭減薪以助說服球員跟隨。韋斯咸教頭莫耶斯昨跟隨般尼茅夫的艾迪荷維，以及白禮頓的格拉咸樸達，自願減薪三成，據報利物浦主帥高普亦有意效法。

然而，「紅軍」日前成為第5支英超球會，下令職員休假，改向英政府領取八成薪金補貼。這支上屆歐聯冠軍被批評吝嗇，佔用政府資源。另邊廂，曼城向逾450名非球員職員保證，不會要求他們休假，成為聯賽首例。惟英媒估計本周或會有再多最少5隊要求政府代為出糧。

基爾獲加違隔離指引勢被罰

另外，曼城英格蘭籍後衛基爾獲加早前被揭發在家中舉行性愛派對，違反保持社交距離的政府指引。會方已召開紀律調查，據報他將被罰款25萬鎊（約238萬港元）。

（英超消息）