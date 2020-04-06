高比精神永載名人堂 遺孀：但願能一起慶祝 加納特鄧肯同入選

雲妮莎形容是亡夫生涯高峰

新冠肺炎疫情下，NBA改於網上公布最新名人堂名單，與高比同樣於2016年退休的名宿鄧肯及加納特，亦一同入選。三人均在首輪投票直接入圍，頒獎禮將於8月29日舉行，屆時料有特別儀式向已故的高比致敬。高比今年1月因直升機空難離世，只能由雲妮莎代為接受榮譽，她偕空難後首次公開露面的長女Natalia，以視像方式代亡夫發表入選感言：「這是不可思議的成就和榮譽，我們為他感到極度自豪，真希望他仍在，和我們一起慶祝。他在運動員生涯的成就，全是登上這頂峰的踏腳石。」她其後在社交平台轉載受訪影片，再次表達對摯愛的深切思念。

另一湖人傳奇「魔術手」莊遜形容，今屆獲選者是最偉大的一屆，慨嘆前隊友高比無緣親自接受殊榮：「他不能領獎，不能發表偉大講辭，令我感到心碎，但要恭喜他的妻兒，湖人上下都支持妳們。」

「魔術手」莊遜：最偉大一屆

效力聖安東尼奧馬刺19年的「石佛」鄧肯，哽咽表示晉身名人堂是意料之外：「像是一個旅程的總結，而我十分享受。這不能說是夢想成真，因為我從未想像過，能成為籃壇歷史和傳奇的一分子，這對我意義重大。」他與高比一樣，籃球生涯只效力一支球隊，出賽場數、總得分等數據冠絕隊史，如今43歲的他在母會任恩師普波域治的助教。至於曾效力明尼蘇達木狼、波士頓塞爾特人及布魯克林籃網的「狼王」加納特，則感嘆過去克服無數傷患和難關，付出不計其數。

（籃球消息）