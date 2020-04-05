平治暫別賽道研器材抗疫 多隊獻專才 改製呼吸機供醫療機構

過去體育產業與社會責任的關係，主要都體現在勞資權益及環境保護。不過一場肺炎疫情，令這種實踐提升到社區建設及教育層面。新型冠狀病毒肺炎患者一般會出現呼吸困難，呼吸機可減低缺氧而誘發併發症的機會。

導入賽車技術 日產1000台

惟傳統呼吸機供不應求，又因構造複雜而難以短時間大量生產，F1因疫情停擺之際，平治車隊便參考意大利的替代方案，在上周聯同倫敦大學學院工程師及附屬醫院，研發簡單版呼吸機CPAP，當中相信用上了賽車引擎氣流導入的技術。

研究團隊指首個成品由研發到製作，不用100小時就「起貨」，運用的是平時製作汽車配件的廠房設備。獲得衛生部門許可證後，平治引擎部門將每日生產1000台CPAP，供病情較輕的患者使用。平治亦同時與6支F1車隊，一同參與傳統呼吸機的改良研究及製作，但效率似乎不及電器製造商Dyson。

運動品牌研可重用口罩

另一方面，兩支電動方程式（FE）車隊牽頭，組成團隊利用3D打印技術，研究製作氣流分岔器，令一部呼吸機能同時為多名病人供氧。印度馬恆達車隊工程師Alberto Blanco說，背後理念與電動方程式相似：「FE比賽就是管理可用的有限能源，盡可能做到最快。」

團隊同時為西班牙醫護製作防護面罩，而北美房車賽（NASCAR）、澳洲超級跑車賽都有車隊，製作不同款式的醫療設備。單車界的世界冠軍戰衣生產商Santini、大型運動品牌如New Balance等，亦已研究出可消毒重用的口罩。

除了各大體育用品生產商，有車手亦應用本業抗疫。暫時在FE排總成積第3的森斯（Alexander Sims），自上周起在網上發文籌集醫療物資後，近日忙於駕車四出收集逾萬對手套、防護衣及口罩，送往醫院支援醫護。