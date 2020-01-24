疫情癱瘓球壇 球隊紛陷財政危機 PSG贊助商拒找數 德球會面臨破產

法甲榜首PSG今季改由著名酒店集團雅高（Accor）為主贊助，據報對方每年繳付約5000至8000萬歐元（約4.19至6.71億港元）。惟法甲在疫情下停賽，雅高行政總裁昨向法國電視台BFM稱：「贊助商看不到前景，不可能繼續出錢……7月1日，聯賽就要重開，不然就不會繳費。」

8法甲球會覓貸款計劃

然而他表示只要有復賽時間表，仍傾向遵守合約。另邊廂，轉播法甲的電視台日前相繼表明不再繳交分紅。法國電台RMC報道，8間法甲球會的會長緊急開會，將分途接觸電視台及尋找貸款計劃。惟PSG班主艾卡拉法同時是傳媒集團BeIN Sports主席，被質疑有利益衝突。

德甲賽會料豁免規例助解困

同樣等待轉播費續命的還有多間德國球會，《踢球者》根據獲得的資訊分析，表示德甲及德乙球會的整體財務狀况遠較之前估算惡劣。兩級聯賽共36間球會中，有13間或要在7月之前申請破產保護，其中一間德甲球會下月或不再符合參賽規例，同時面臨聯賽最多扣9分的處罰。因此，德甲賽會與各隊前日開會後，據報已同意今季取消相關規例，亦希望在最遲5月第2個星期，以閉門形式復賽，務求在6月30日前完成升降班附加賽。榜首拜仁慕尼黑則未受影響，前晚宣布主帥費歷克「坐正」，與會方簽約至2023年。

另一方面，英超前晚提出球員減薪三成方案後，昨與球員工會及20隊的隊長再開會討論。由熱刺外借至紐卡素的後衛丹尼路斯稱，自己樂意接受減薪，「但圈外人士不時指指點點，令球員感到被逼埋牆」。