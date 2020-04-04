禁令下靠科技 港超隊疫境勤操 限聚兼封場 教練隔「幕」領軍

記者：余瑋

康文署球場、健身中心、足總轄下的將軍澳足球訓練中心等接連封場，雖然港超復賽無期，但球員未有「手停口停」，由體能教練制訂訓練計劃，留在家中健身，但球員有否做足訓練，就如在家工作般講求自律。

元朗郭sir運用兩手機程式

佳聯元朗主教練郭嘉諾以嚴師見稱，上周二開始用兩個免費手機程式，記錄球員訓練進度，包括以動畫指引及計時，設計5組肌肉力量訓練，以及要求球員每周4天，12分鐘內在家附近跑畢3000米。他希望保持球員之前120分鐘操練的運動量，又透露去年在教練課程，獲葡籍體能教練分享，觸發他有此安排：「他說若不跟進球員放假的訓練，是最危險的一件事。即使是世界級球星，無人催促和指示，也會有惰性。」

接受「地獄式特訓」之餘，球員還要「交功課」，在「死線」前將程式截圖傳給助教，日後用作比較體重及脂肪比率，郭sir說：「當球員自律性不高，教練就要苦口婆心點，我要求他們在下午一時前完成力量訓練，確保球員不會遲起牀。現時球員也做到準時交功課，但如數據太差，會方表明或會紀律處分。」

學視像會議 鮑家耀向兒子偷師

另邊廂，愉園用視像會議程式Zoom，每周5至6天要求球員留家或到附近公園，作體適能訓練半小時，讓教練團從熒幕監測健身情况。主教練鮑家耀（圖）說，靈感源自德甲班霸拜仁慕尼黑，球隊自上周二起仿效：「愉園有較多小將，難控自律性，使用這程式之後，他們一定要下午3時登入，我們亦可一次過管理20多名球員。起初球員多聊天，但之後漸專注，有球員在第3日已反映，感覺辛苦過平時練波。」

隨着科技日益進步，球員出身的鮑sir笑言要與時並進：「現時教練已常用電腦輔助訓練，我的兒子現在中學上堂都是用這程式，之前不明白時，都有問他如何使用。」

（疫境體壇）